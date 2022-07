Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie : Microids n'en a pas fini avec les Gaulois, 1er trailer et le plein d'infos

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !,

Kératine, la fille du chef Irishcoffix, a demandé de l'aide aux deux acolytes afin qu'ils l'aident non seulement à neutraliser l’invasion romaine, mais aussi à récupérer le bélier auquel son père tient comme à la prunelle de ses yeux.



Avec sa vue du dessus, Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie ! promet à la fois des troupes entières de Romains à tabasser, mais aussi de l'exploration avec notamment des énigmes à résoudre et des passages à débloquer. Par ailleurs, les développeurs d'Osome Studio semblent avoir soigné également la replay value compte tenu qu'il sera possible de rejouer les niveaux autant de fois que nécessaire pour gratter toutes les récompenses planquées dans les six chapitres. Enfin, Panoramix sera bien évidemment de la partie avec une toute nouvelle recette pour "démultiplier vos paires de manches et d’envoyer valser quadruplement plus d’ennemis."



La sortie d'Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie ! est programmée pour l'automne prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.





Il faut croire qu'entre les Gaulois et Microids, c'est une longue histoire d'amour. En effet, après l'excellentissimel'éditeur français vient d'officialiser par le biais d'un communiqué Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie !, un épisode dans lequel il sera possible de jouer en coopération jusqu'à quatre sur le même écran. Comme le nom du jeu l'indique, Astérix et Obélix se rendront cette fois-ci en Hibernie (l'ancien nom de l'Irlande) où