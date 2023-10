Astérix et Obélix Heroes : le jeu de cartes de Nacon s'offre un dernier trailer pour expliquer le gameplay

Il n'y a pas que Microids qui va sortir un jeu vidéo Astérix cette année, Nacon également, via le titre Astérix & Obélix Heroes, disponible dès maintenant sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour fêter ce lancement, l'éditeur français a publié le trailer de lancement, histoire de décortiquer un peu le gameplay. C'est court, car la vidéo fait moins d'une minute, mais on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un jeu de deckbuilding, c'est-à-dire un jeu de cartes tactique au tour par tour. Pas le genre de jeu qui sied à tout le monde, mais les initiés apprécieront l'univers coloré, les graphismes plutôt mignons et fidèles, sachant que les 24 personnaes du jeu possèdent chacun des compétences uniques. Le jeu nous proposera aussi de voyager dans le monde via des environnements différents (Gaule, Egypte, Forêt de Carnute) et on sait aussi que la progression se fera à travers de multiples embranchements.

· Un style cartoon respectant l’œuvre coloré de la bande dessinée

· 24 héros iconiques de la série à rassembler, chacun possédant une compétence unique

· Un gameplay unique, simple et rafraichissant

· Collection de cartes et deckbuilding

· Optimisation de deck pour chacun des héros

· Progression à multiples embranchements

· 6 régions emblématiques à parcourir dont la Gaule, l’Egypte ou encore la Forêt de Carnute