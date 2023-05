Astérix et Obélix Heroes : Nacon annonce un nouveau jeu vidéo, un genre inédit pour les Gaulois

On pensait que Les Editions Albert René et Microids, c'était l'amour fou pour la vie, mais il semblerait qu'il y ait des infidélités dans l'air. Dans un communiqué de presse envoyé par Nacon, on apprend en effet qu'un nouveau jeu Astérix & Obélix arrive dans les prochains mois. Son nom ? Astérix & Obélix Heroes, prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour le mois de septembre 2023. Il s'agira d'un jeu de cartes aux mécaniques RPG dans lequel le joueur va devoir collectionner ses héros gaulois préférés pour ensuite préparer son attaque contre les Romains. Un concept totalement inédit pour la licence qui se permet ainsi de varier les plaisirs et de changer de genre. C'est développé par le studio de Jumpgate gameXcite qui est aux commandes et ce n'est pas la première fois que la société travaille avec Nacon.





Ce nouveau partenariat entre Nacon et Les Editions Albert René semblent en tout cas ravis les deux entités, qui sont ravies de travailler ensemble. "Nous travaillons étroitement avec Jumpgate AB sur différents projets. Nous sommes ravis de collaborer sur celui-ci, qui s’adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations" déclare Alain Falc, Président Directeur Général de NACON. "Astérix & Obélix Heroes est le projet basé sur la licence Astérix le plus aboutit que nous ayons developpé jusqu’ici. Grâce aux heures de combat et de collecte de cartes qu’il propose, c’est le jeu parfait pour plaire aux joueurs sur consoles et PC!” explique Harald Riegler, CEO of Jumpgate AB. On n'attend plus que les premières images et trailer pour avoir une meilleure idée du jeu. Pour l'instant, on n'a que le logo.