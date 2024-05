Arsène Lupin Voleur un jour : une version ado du gentleman cambrioleur par Microids, première vidéo

Arsène Lupin : Voleur un jour, prévu sur PC et consoles pour la fin de l'année 2024. Il s'agit d'une relecture des aventures du gentleman cambrioleur, d'autant qu'on va explorer ses origines et donc sa jeunesse et comment sa réputation a été forgée au fil de ses frasques. La raison pour laquelle le personnage apparaît si jeune sur les premiers artworks, donnant l'impression d'un jeune adolescent impétueux. Microids a fait confiance à nouveau au studio Blazing Griffin pour le développement du jeu, studio qui déjà collaboré avec l'éditeur français sur la série Hercule Poirot. Pour l'heure, on ne sait pas trop à quoi va ressembler le jeu, puisque la vidéo ne dévoile absolument rien, tandis que les screeshots restent assez flous. On imagine cependant que le studio va reprendre ce qu'il sait faire de bien, et donc un jeu d'aventures, teinté d'énigmes avec un rythme assez lent et plus dans la réflexion.





Jamais à court d'idées, ni de jeux, Microids annonce ce matin l'existence du jeu vidéo