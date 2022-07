ParadiZe Project : un nouveau jeu de zombies open world chez Nacon, un trailer décalé

ParadiZe Project a retenu notre attention. Pas seulement parce qu'il s'agit d'un énième jeu de zombies, mais sans doute par son trailer qui nous révèle un mort-vivant en train de faire du repassaga, un casque-audio sur ses oreilles. La bande annonce est décalée et fait mouche, permettant du coup de mettre en avant le concept assez original de ce jeu à monde ouvert. En effet, la particularité du jeu, c'est qu'il sera possible de prendre le contrôle de ces undeads par le biais d'une technologie nouvelle. Au joueur donc d'en faire des alliés pour survivre dans ce monde post-apo où il sera possible de survivre à plusieurs, puisque le jeu est jouable en coop'. Jeu de survie également, ce ParadiZe Project permettra de construire sa base, de crafter des objets et des armes. Il y aura aussi des boss à abattre, comme cet éléphant mort-vivant répondant au nom de Daisy. La sortie de ParadiZe Project est attendue pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.





