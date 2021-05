Ancestors The Humankind Odyssey : le jeu de Patrice Désilets a dépassé le million de ventes, une vidéo de remerciements

Sorti sur PC, PS4 et Xbox One, respectivement en août 2019 puis en décembre de la même année, Ancestors The Humankind Odyssey est un joli succès. Nous venons en effet d'apprendre que le jeu de Patrice Désilets vient de dépasser le million de ventes. Un joli score pour un titre qui propose un univers assez différent des AAA habituels, puisqu'on vous rappelle qu'on incarne un grand signe, l'ancêtre de l'Homme, 10 millions d'années avant notre ère. Si le jeu avait réussi à séduire par son concept original et son approche de l'évolution assez passionnante, on avait été en revanche plutôt déçu par la répétitivité de ses actions. Il n'empêche que le jeu a trouvé son public et Patrice Désilets, co-fondateur et directeur créatif chez Panache Jeux Numériques, a tenu à remercier la communauté :





Nous souhaitions créer quelque chose de spécial avec Ancestors: The Humankind Odyssey, et cela représente énormément pour nous de voir plus d'un million de joueurs nous rejoindre dans la création de leur expérience de jeu. C'est une immense réussite pour notre petite équipe. Nous tenions donc à remercier tous ceux qui y ont joué, et tout particulièrement ceux qui ont partagé leurs incroyables aventures avec nous.

Histoire de célébrer ce jour béni pour lui, une vidéo de remerciements a été postée et dans laquelle on retrouve pas mal de streameurs et streameuses ayant soutenu le jeu. Il y a d'ailleurs Maghla que vous connaissez si vous êtes sur Twitch.