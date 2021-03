Age of Empire IV : une grosse session de gameplay annoncée, voici la date

📜 RDV le 10 avril à 18h pour découvrir un premier aperçu du gameplay et des civilisations d’Age of Empires IV lors d'un nouvel événement : le Age of Empires: Fan Preview ⚔️⤵️https://t.co/CYirc7Aqu3 — Xbox FR (@XboxFR) 17 mars 2021

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Age of Empire fait partie des sagas les plus mythiques du jeu vidéo. Plus de quinze ans après le troisième épisode, Microsoft s'apprête finalement à accoucher d'un nouveau volet évidemment baptisé Age of Empire IV : il n'en fallait pas plus pour émoustiller toute la communauté... qui s'impatiente d'avoir un premier aperçu. Bonne nouvelle, le jeu de gestion va très bientôt donner de ses nouvelles à travers une présentation de gameplay - la toute première - prévue le 10 avril prochain, en direct sur Twitch à 18h. On y verra notamment les différentes civilisations, la jouabilité, la campagne et d'autres surprises. Le rendez-vous est pris et on ne le manquera pas.