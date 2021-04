Age of Empire IV : la fenêtre de sortie enfin annoncée dans un gros trailer de gameplay

Microsoft l'avait annoncé il y a des semaines : Age of Empire IV vient tout juste de donner de ses nouvelles à travers une jolie et conséquente bande-annonce truffée de gameplay. Cinq belles minutes de jeu pour apprécier des nouveautés croustillantes et un aspect visuel clinquant : les fans ont de quoi trépigner d'impatience, d'autant plus que le titre de Relic a également donné... sa fenêtre de sortie. Le jeu de gestion sortira donc sur PC et consoles Xbox en automne 2021, sans pour autant donner de date précise, laquelle devrait de toute façon tomber ces prochains mois. Alors, prêts à remettre ça, seize ans après Age of Empire III ?