AEW Fight Forever : un nouveau jeu de catch par THQ et les anciens développeurs de WWE 2K

Fini l'hégémonie, il va falloir se retrousser les manches : 2K Games va en effet avoir de la concurrence côté catch puisque THQ Nordic vient d'annoncer l'existence de AEW Fight Forever, un nouveau jeu de catch développé par le studio Yuke's Co, les anciens développeurs de WWE 2K justement. Remerciés il y a quelques années après un épisode peu glorieux de WWE 2K19, le studio japonais a donc retrouvé son ancien partenaire, du temps où THQ était encore une entité américaine. Désormais sous l'égide des Suédois d'Embracer Group, la firme a donc de nouvelles ambitions et sortir un jeu de catch paraissait comme une évidence pour les deux sociétés. S'il faut toutefois se contenter d'un simple teaser vidéo, on sait en revanche que ce AEW Fight Forever veut renouer avec le catch à l'ancienne, avec une approche plus arcade et des sensations de fun immédiat. Des détails sur les caractéristiques de gameplay ont d'ailleurs été lâchées.









- Matchs simples

- Tag-Team

- 3-Way

- 4-Way

- Combat avec échelles

- Casino Battle Royale

- Falls Count Anywhere

- Unsanctioned Lights-Out (allows use of weapons)

- Exploding Barbed Wire Death Matches

- Mode Carrière

- Wide Range of Customization Modes

- Custom Wrestlers (attire and appearance)

- Custom Move-Sets

- Custom Entrances

- Custom Teams

- Custom Arenas

- Multi en ligne

- Classement