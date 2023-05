AEW Fight Forever : le jeu de catch de THQ Nordic tient sa date de sortie, nouveau trailer

AEW Fight Forever est désormais connue de tous. C'est en effet le 29 juin prochain que le jeu de catch de THQ Nordic va débarquer sur le marché, et tenter de s'imposer comme une alternative au WWE de 2K Games. C'est d'autant plus légitime puisqu'on rappelle que c'est le studio Yuke's Co qui est aux commandes, eux qui ont été les développeurs de WWE 2K pendant de nombreuses années. Ce retour sonne donc comme un retour aux sources et une envie de prendre des parts de marché sur un créneau où il n'y a littéralement plus aucune concurrence. Dans le même temps, on a eu droit à un nouveau trailer du jeu avec la présence de Kenny Omega pour valider le tout.









