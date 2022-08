AEW Fight Forever : du gameplay dévoilé lors du THQ Nordic Showcase, du fun avant tout

Une semaine, à peine plus, après son annonce , AEW Fight Forever a fait son grand retour lors du THQ Nordic Showcase, histoire de nous montrer un peu ce qu'il a réellement dans le ventre. On a eu droit à un nouveau trailer, présentant cette fois-ci du gameplay, mais pas que, puisque la catcheuse Britt Baker et le commentateur sportif Tony Schiavone sont également là pour assurer le spectacle. Petite mise en scène où on les voit jouer à la console dans une version Xbox Series X|S et commenter ce qui se passe à l'écran. On rappelle que ce AEW Fight Forever a ceci de particulier qu'il est développé par le studio japonais Yuke's Co, les anciens développeurs des Smackdown vs Raw et de WWE 2K avant qu'ils se fassent remercier par 2K Games. C'est donc une revanche qu'ils ont à prendre, d'autant que pour se démarquer du principal concurrent, l'idée est d'avoir une approche plus fun et plus arcade du catch. Il est précisé que contrairement à un WWE 2K, la prise en main sera simple, que les commandes intuitives, ce qui devrait permettre à tout le monde de s'amuser avec le jeu, et pas seulement les initiés du monde du catch. En gros, il se pourrait bien que THQ Nordic ait trouvé le parfait opposé à WWE 2K, une licence qui a beaucoup perdu et lassé les joueurs depuis quelques années. Si AEW Fight Forever n'a pas encore de date de sortie, il sera jouable à la gamescom de Cologne du 24 au 28 août prochain.