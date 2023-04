Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp : une grosse vidéo pour expliquer le gameplay tactique

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp approche doucement mais sûrement, puisque c'est le 20 avril que le jeu se retrouvera dans les boutiques physiques et en ligne. Aussi, pour nous rappeler son existence, mais aussi pour accompagner les previews de la presse spécialisée, Nintendo a décidé de lâcher une grosse vidéo afin de revenir sur les mécanismes du jeu. Il faut dire que ressusciter ce jeu tactique vieux de 25 ans et séduire la nouvelle génération n'est pas nécessairement une mince affaire. Donc, en plus de nous présenter l'ensemble des personnages jouables (et il y en a un paquet tout de même), on peut aussi comprendre les bases de ce système stratégique où chaque déplacement doit être réfléchi ; un peu comme dans un jeu d'échec. Selon les manoeuvres et les conséquences liées aux actions, le jeu passera d'un mode visuel à un autre, histoire de dynamiser le jeu, et ne pas rester sur cette vue de plateau d'ensemble assez austère. On ne sait pas si le grand public adhèrera à la renaissance de cette série culte, mais on reste à l'affût des chiffres.





