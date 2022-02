Advance Wars 1+2 : une date de sortie sur Switch et quelques menus détails

Le Nintendo Direct nocturne du 9 février 2022 a permis à Nintendo de donner des nouvelles d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, la fameuse compilation regroupant les deux épisodes Game Boy Advence remix au goût du jour. C'est donc le 8 avril prochain qu'on pourra redécouvrir ces classiques du jeu d'action-tactique, sachant que des nouveautés ont été apportées. Hormis la réalisation qui est passée en 3D (et qui a perdu de son charme d'ailleurs au passage), chaque général a été doublé par un comédien, ce qui va permettre de donner un peu plus d'immersion au jeu. On apprend aussi qu'une nouvelle campagne a été façonnée pour Advance Wars 2 : Black Hole Rising où l'on rencontrera de nouveaux généraux, mais aussi des terrains supplémentaires. On pourra par exemple bâtir des conduites pour pénétrer dans le camp adverse plus facilement. Bien sûr, il sera possible d'accélérer le jeu ou revenir en début de tour afin de fludifier l'expérience tactique. Bref, cette compilation ne revient pas les bras vides et ce sont les joueurs qui seront ravis.