Xenoblade Chronicles : un mode "Time Attack" pour la version Switch, une poignée d'images

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition refait surface à travers des nouvelles images généreusement offertes par Nintendo. L'occasion pour les développeurs de Monolith Soft d'attirer notre attention sur le mode "Time Attack" qui, comme on peut le deviner, demandera d'affronter des vagues d'ennemis dans le temps imparti. D'après ce que l'on nous explique, il sera possible d'y accéder via un portail situé aux alentours du fourneau de la Colonie 9, sachant que deux types de challenges seront disponibles : Libre et Limitée.En Libre, le joueur pourra choisir les membres de son équipe, alors qu'en Limité, le niveau ou encore les personnages de l'escouade seront imposés. Au terme de la session, le nombre de cristaux remis dépendra de notre performance. On pourra ensuite les échanger contre tout un tas d'équipements et des tenues inédites. Pour mémoire, la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est fixée au 29 mai prochain sur Nintendo Switch.