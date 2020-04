Xenoblade Chronicles Definitive Edition : deux versions de la B.O. seront incluses dans le jeu

Bonne nouvelle pour les puristes de Xenoblade Chronicles, puisque l'on apprend via un tweet de Nintendo que la Definitive Edition contiendra la B.O. du jeu à la fois en version classique et en version remastérisée. Rappelons-nous qu'au moment de la sortie du titre sur Wii, les fans avaient loué la grande qualité de ses musiques qu'ils pourront donc retrouver telles quelles sur Nintendo Switch. Si la modernité ne vous rebute pas, sachez que vous pouvez découvrir un petit extrait du thème de la Colonie 9 dans le tweet de Nintendo UK situé ci-dessous.



Pour mémoire, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sortira le 29 mai prochain sur Nintendo Switch.

🔊 Kick back and enjoy the re-recorded Colony 9 theme from #XenobladeChronicles: Definitive Edition. Choose from either the original or remastered soundtrack when your adventure starts 29 May! pic.twitter.com/dvb703yYjE