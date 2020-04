Xenoblade Chronicles Definitive Edition : une fournée d'images sublimes

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition débarquera le mois prochain sur Switch, Nintendo dévoile une fournée d'images afin que l'on témoigne de l'évolution graphique du jeu. On peut ainsi découvrir plusieurs endroits bien connus des vétérans des fans dont la Plaine de Gaur, Colonie 9, le marais de Satorl, l'intérieur de Bionis, la forêt de Makna, ou encore la mer Eryth. On doit bien avouer que le titre a fait de sacré progrès visuels depuis la version Wii du jeu, et encore plus si vous les comparez au rendu de la version sortie sur New 3DS.



Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sortira le 29 mai prochain sur Switch et comprendra un tout nouveau chapitre en guise d'épilogue.