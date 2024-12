XDefiant : Ubisoft débranche son jeu multi concurrent de Call of Duty, nouveau coup dur

Marie-Sophie de Waubert, Chief Studios and Portfolio Officer, révèle que l'arrêt du jeu va entraîner la fermeture de deux studios, Ubisoft San Francisco et Ubisoft Osaka, plaçant 277 personnes au chômage. Le studio Ubisoft Sydney qui a aussi participé au développement de XDefiant va être réorganisé, mais des licenciements sont aussi à prévoir.



Malheureusement, l'arrêt de XDefiant entraîne des conséquences difficiles pour les équipes travaillant sur ce jeu. Même si près de la moitié de l'équipe XDefiant dans le monde entier va changer de poste au sein d'Ubisoft, cette décision entraîne également la fermeture de nos studios de production de San Francisco et d'Osaka et la réduction des activités de notre site de production de Sydney, avec 143 départs à San Francisco et 134 départs probables à Osaka et Sydney. Aux membres de l'équipe qui quittent Ubisoft, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour votre travail et vos contributions. Sachez que nous nous engageons à vous soutenir pendant cette transition.





Nouveau coup dur pour Ubisoft qui enchaîne les déconvenues ces derniers temps : son jeu XDefiant va malheureusement tirer sa révérence d'ici quelques mois. Sorti en Mai 2024 après deux ans de bêta, XDefiant est tout simplement la dernière tentative d'Ubisoft de proposer un FPS multi, afin de surfer sur le succès sans précédent du Call of Duty d'Activision. L'éditeur français est même allé jusquà embaucher Mark Rubin, l'ancien producteur phare de la licence Call of Duty, pour tenter de séduire le public qui a pourtant répondu présent en masse au lancement, avec pas moins de 8 millions de joueurs uniques en une seule semaine. Malheureusement, les couacs techniques se sont multipliés et les équipes d'Ubisoft San Francisco n'ont pas su répondre aux attentes des joueurs qui ont rapidement déserté les serveurs. En septembre dernier, Mark Rubin démentait la lente agonie de son jeu, affirmant que XDefiant n'était pas en train de mourir, qu'il était au courant des aspects à améliorer et qu'il allait répondre aux demandes de la communauté. Ce dernier aura finalement donné raison aux rumeurs, puisque XDefiant cessera ses activités à compter de Juin 2025. Un message sur le site officiel permet de comprendre l'ampleur de l'échec, d'autant que le jeu avait du mal à générer des revenus in-game, avec des bonus cosmétiques qui n'ont pas séduit les joueurs. Cette note, rédigée par

Face à cette fermeture aussi soudaine, Mark Rubin promet que tous les packs Fondateur Ultime seront remboursés, tout comme les achats effectués dans les 30 derniers jours.