WWE 2K25 : Roman Reigns et Undertaker sont les deux stars du jeu, toutes les nouveautés détaillées

2K Showcase : The Bloodline’s Dynasty : le tout nouveau 2K Showcase, animé par Paul Heyman, « The Wiseman », célèbre l'une des dynasties familiales les plus emblématiques du catch - The Bloodline et la famille Anoa'i. Avec Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu et bien d'autres, les joueurs peuvent revivre des affrontements historiques ou inverser le scénario et changer l'issue de certains matchs. Les matchs de rêve entre les membres de la Bloodline et les Superstars et Légendes de la WWE offrent un élément de fantaisie « et si ? » pour résoudre les débats des fans et lancer de nouvelles querelles, en plus de quelques surprises à venir.





Une roster épique : WWE 2K25 propose une liste inégalée de Superstars actuelles de RAW, SmackDown et NXT, ainsi que des Légendes et des membres du Hall of Fame de la WWE. Le roster de plus de 300 personnages jouables, couvrant plusieurs générations, comprend Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret « Hitman » Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Nia Jax, Becky Lynch, et bien d'autres encore.





MyFACTION : le mode de combat de cartes à collectionner est de retour avec de nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu et plus de façons de jouer. Faction Wars propose désormais de nouveaux types de nœuds et 50 nouvelles étapes. Le World Tour remplace les terrains d'essai et permet aux joueurs de se rendre dans différents lieux selon une approche non linéaire, tandis que la prise en charge de types de match supplémentaires pour les événements en direct et les matchs en ligne, ainsi que les nouveaux événements communautaires, améliorent la re-jouabilité. De nouveaux packs de cartes à thème et de nouveaux objectifs continueront d'être lancés régulièrement tout au long de l'année, avec des mises à jour saisonnières du contenu.





Les fans de catch attendaient ce jour depuis un moment et ça y est, c'est fait : WWE 2K25 est officiellement annoncé. 2K Games a renouvelé son confiance envers le studio Visual Concepts qui est toujours aux commandes du jeu, et deux stars ont été choisies pour figurer sur les jaquettes du jeu. Roman Reigns a été choisi pour l'édition standard, tandis que c'est l'Undertaker qui figure sur l'édition Bloodline. Cela dit, 2K Games annonce dans la foulée le plus gros roster jamais créé pour la franchise avec plus de 300 catcheurs, répartis enaméliorations des fonctionnalités qu'on connaît déjà. En voici un bel aperçu.