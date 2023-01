WWE 2K23 : le jeu est annoncé et c'est John Cena qui sera sur la jaquette, première vidéo

On a failli désespérer mais l'annonce est arrivée au bon moment : 2K Games vient enfin de confirmer l'arrivée de WWE 2K23 sur PC et consoles. Un reveal tardif puisque le jeu est fixée au 17 mars prochain, soit dans deux petits mois à peine. Un exercice auquel l'éditeur ne nous a pas habitué, mais qui se rattrape en révélant directement le catcheur star qui sera sur la jaquette. Si c'est Rey Mysterio qui a eu droit à son année de gloire l'année dernière, c'est John Cena qui a été choisi pour figurer sur la jaquette de ce WWE 2K23, forcément attendu par les amoureux de catch. Mieux, celui qui est désormais en train de faire sa carrière à Hollywood sera présent sur les jaquettes de chacune des éditions du jeu, mettant à l’honneur trois de ses poses emblématiques. D'ailleurs, le premier trailer qui accompagne l'annonce joue sur sa fameuse punchline "Now you see me", avec un détournement que les fans apprécieront. On apprend également que John Cena a été choisi pour être le producteur exécutif de la bande-son du jeu, mais la liste n'a pas encore été révélée.C'est toujours Visual Concepts qui est aux commandes du développement, et avec John Cena comme égérie, les développeurs ont mis en place le 2K Showcase entièrement dédié au catcheur. Les joueurs retrouveront du coup les plus grands adversaires de John Cena avec l'objectif de le battre à la fin. Ce mode couvrira l'ensemble de ses 20 années de carrière au sein de la WWE, avec en prime la voix de John Cena pour commenter les moments forts. Evidemment, Cena ne sera pas le seul dans le jeu, et 2K Games a déjà confirmé la présence de Roman Reigns, “American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin, et plus encore. Quant aux modes de jeu, ils ont aussi été détaillés par l'éditeur américain.

WarGames : Le type de match plein d'action, chaotique, très apprécié des fans, WarGames fait ses débuts dans WWE 2K23 et propose un chaos multijoueur époustouflant en 3 vs 3 et 4 vs 4, sur deux rings installés côte à côte et entourés d'une double cage en acier.





Mon MG : Le mode Mon MG propose plus de managers généraux parmi lesquels choisir – ou la création personnalisée d’un GM réalisée par un joueur - ainsi que des options de show supplémentaires, plusieurs saisons, plus de cartes de match et plus de types de match pour un maximum de 4 joueurs. Les joueurs établissent un roster, gèrent des budgets, valident les honoraires des agents, font leur choix parmi plusieurs types de matchs, lieux, éléments de production et plus, avec pour objectif de battre un rival lors des batailles d’audiences hebdomadaires.





Ma FACTION : Avec désormais un mode multijoueur en ligne, le mode de création d’équipe dans lequel les joueurs collectionnent, gèrent et améliorent un ensemble de Supertars et de Légendes de la WWE pour créer le retour ultime de factions à quatre. Les joueurs peuvent maintenant utiliser leur faction en ligne et concourir pour une domination mondiale, ou participer dans les Tours Hebdomadaires et les Guerres de Faction, de nouveaux packs de cartes thématiques et d’objectifs seront déployés régulièrement tout au long de l'année.





Mon ASCENSION : Les Superstars en devenir débutent leur carrière dans Mon ASCENSION et la bâtissent tout en prenant des décisions. Avec des scénarios distincts pour les divisions masculines et féminines et la possibilité de d’importer des Superstars créées, les joueurs suivent le parcours des débuts humbles d’un Rookie à la consécration d’être immortalisé comme une Légende de la WWE.

Univers : Le mode Univers de la WWE est le terrain de jeu ultime qui permet aux joueurs de prendre la tête de leur propre version de la WWE, des rosters de Superstars, querelles, champions, shows hebdomadaires et Live Events Premium ! Les mises à jour du mode Univers intègrent un système de scénario retravaillé et plus encore.





Mode Création : Caractéristique signature de la franchise WWE 2K, le Mode Création est de retour avec des créations de la communauté cross-platform, dont la possibilité de créer des Superstars personnalisées, des managers généraux, des arènes, des entrées, des ensembles de mouvements, des championnats et plus encore. Les arènes personnalisables sont maintenant jouables en ligne, et la personnalisation avancée a été ajoutée aux entrées créées.