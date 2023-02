WWE 2K23 dévoile enfin son gameplay, il y a Logan Paul dans le jeu !

Quelques jours à peine après son annonce, WWE 2K23 nous présente enfin son premier trailer de gameplay. Il faut dire que la sortie approche à grands pas et qu'il est temps pour 2K Games de lancer la machine communication et marketing. Justement, concernant cette nouvelle vidéo, elle permet d'avoir un aperçu des catcheurs présents dans cette édition, mais aussi les guests qui ont été choisis pour attirer un autre public. Logan Paul, qui s'est spécialisé dans la boxe et tente aussi une aventure dans le catch, sera bien présent dans le jeu comme personnage jouable. Que l'on aime ou pas, il a le mérite de faire parler de lui. Heureusement, d'autres catcheurs plus en phase avec la discipline seront là, tels que John Cena, The Rock, Bianca Belair, “The Undertaker”, Rhea Ripley, Bobby Lashley et d'autres encore. Cette vidéo permet aussi d'avoir un aperçu du mode WarGames, qui propose des modes solo 3v3 et 4v4, ou un chaos multijoueur à l’intérieur de deux rings placés côte-à-côte, le tout entouré d'une double cage en acier.La sortie de WWE 2K23 est attendue pour le 17 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.