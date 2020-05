World of Warcraft : l'arrivée du RTX avec l'extension Shadowlands ?

Prévue pour la fin de l'année 2020, l'extension Shadowlands de World of Warcraft pourrait bien apporter de jolies nouveautés techniques en plus du contenu. Depuis la sortie de Battle for Azeroth, le jeu est compatible avec DirectX 12, ce qui offre aux développeurs la possibilité de proposer des améliorations graphiques. La prochaine pourrait concerner le ray tracing, puisqu'une option mentionnant cette technologie a été repérée dans l'alpha de Shadowlands.



Pour l'instant, rien ne se passe lorsqu'on active le potard, mais tout porte à croire que le jeu permettra bientôt d'afficher des ombres bien plus réalistes via le ray tracing. Si à l'heure actuelle, seules les cartes RTX série 20 de NVIDIA permettent d'utiliser sereinement cette technologie, les choses pourraient changer avec la sortie des prochaines cartes graphiques RDNA 2 de chez AMD.