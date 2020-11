Warframe : le jeu annoncé sur PS5 et Xbox Series X, premières images et vidéo next-gen

On nous parle également d'une remasterisation des textures, d'environnements détaillés, et de couleurs plus vives ; tout ça en garantissant un gain de place sur le SSD. Par ailleurs, Warframe sera cross-gen, c'est-à-dire que les possesseurs du jeu sur PS5 et PS4 pourront se prêter main forte sans la moindre restriction. Mieux, ce qui ne souhaitent pas se procurer tout de suite la console next-gen de Sony Interactive Entertainment, pourront transférer leur progression une fois qu'ils auront franchi le pas. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, on imagine que ce sera également le cas chez Microsoft.



Toujours en ce qui concerne la PS5, le communiqué consacre un encart à l'interface de la console. " Les activités de Progression vous montreront exactement où vous en êtes par rapport au prochain trophée, tandis que les Défis vous mèneront directement à l'action sans avoir à charger le jeu, peut-on lire. Le premier sera un Sanctuary Onslaught Challenge, et il y en aura beaucoup d’autres."



Idem pour la DualSense dont les fonctionnalités seront, en toute logique, exploitées. "Au lancement, en utilisant les gachettes adaptatifs de la PS5, les joueurs ressentiront l'impact de chaque coup tiré à chaque pression sur la détente, apportant un nouveau niveau d'immersion et de frisson à vos actions, sans parler les commandes fermes, rapides, fluides et réactives que vous ne pouvez obtenir que dans Warframe ", promet Digital Extremes.





Enfin, dès à présent, les possesseurs de PS4 peuvent télécharger gratuitement le booster pack Warframe



: PlayStation Plus (d'une valeur d'environ 30 $) qui contient "un nouveau Sedai Obsidian Syandana - un design inspiré de la nouvelle manette DualSense - un booster d'expérience, un booster de devises en jeu, des crédits et des crédits premium." Bien sûr, les futurs acquéreurs de la PS5 pourront également profiter de ce bonus exclusif. À l'avenir, le retour haptique devrait permettre "d'immerger davantage le joueur avec des modèles de vibration uniques qui correspondent aux environnements de jeu : le craquement de la neige froide vos pieds sur Vénus en contraste à la douceur des pas sur une colonie poussiéreuse de Mars." De la face cachée aux couleurs néons de Fortuna à notre nouveau paysage sur la lune Infestée de Deimos, il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les différences éblouissantes, nous explique-t-on. La lumière du soleil projette maintenant de longues ombres à travers les arbres, le feuillage crée des ombres dynamiques lorsque vous le traversez, et les reflets du marché dense de Cetus peuvent être vus à travers votre Warframe lorsque vous vous promenez."

Digital Extremes compte bien profiter de la Xbox Series X et de la PS5 pour donner une seconde vie à Warframe. C'est en effet ce que le studio canadien annonce dans un communiqué officiel, en précisant que le jeu débarquera d'abord sur PS5 à la fin de cette année, avant d'arriver plus tard sur Xbox Series X - vraisemblablement en 2021. Bien évidemment, on nous promet une résolution capable d'aller jusqu'à 4K 60fps, des temps de chargement réduits, ainsi qu'un tout nouveau moteur de rendu amélioré.