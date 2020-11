Warframe : une date pour la version PS5, c'est pour très bientôt

Warframe débarquera sur PS5 le 26 novembre prochain, soit dans deux petits jours. C'est en effet ce que vient d'annoncer Digital Extremes, en rappelant - comme on vous l'avait déjà indiqué à cette adresse - que le jeu tournera en 4K 60fps, que le SSD sera bien évidemment mis à contribution pour offrir des temps de chargement réduits, que les possesseurs de PS4 et de PS5 auront la possibilité de jouer ensemble, et que les données de sauvegardes pourront être conservées sur la console next-gen.A l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée pour la Xbox Series X et la Xbox Series S.