Valkyrie Elysium : un nouveau trailer et une date de sortie, c'est pour bientôt !

Valkyrie Elysium n'avait plus donné de signe de vie depuis. Mais Square Enix a statué sur la sortie de son jeu qui se fera en deux temps. D'abord le 29 septembre 2022, date de sortie sur PS5 et PS4, puis le 11 novembre de la même année sur PC Steam. L'éditeur japonais ne donne aucune raison quant au décalage de de sortie des deux supports, mais communique en revanche sur les différentes éditions qui seront commercialisées le jour J. On apprend ainsi que Valkyrie Elysium sera proposée

Annoncé en mars dernier lors d'un State of Play de Sony,en Édition Standard physique et numérique sur PS5 et PS4, ainsi qu'en Édition Standard numérique sur PC via Steam. Une Édition deluxe numérique sera également disponible sur toutes les plateformes.

Les Éditions deluxe numériques pour PS5 et PS4 incluent :

72 heures d'accès anticipé au jeu complet

L'objet dans le jeu "Svartaljr, l'épée de la déesse des Enfers"

Une version numérique de Valkyrie Profile : Lennneth (version PS4/PS5), le premier volet de la franchise Valkyrie, enfin disponible sur les consoles modernes

L'Édition deluxe numérique pour Steam inclut l'objet dans le jeu "Svartaljr, l'épée de la déesse des Enfers".

SQUARE ENIX propose également des bonus de précommande sur chaque plateforme :



PS5 et PS4 :

L'objet dans le jeu « Alscir, l'épée du dieu de la lumière »

Un avatar de VALKYRIE ELYSIUM.



STEAM :

Le droit à 72 h d'accès anticipé

Des fonds d'écran originaux.

Les personnes qui achètent VALKYRIE ELYSIUM sur PS4 pourront par ailleurs télécharger la version PS5 du jeu.







C'est également l'occasion pour Square Enix de lâcher un nouveau trailer, ponctué de nombreuses séquences de gameplay, lui qui est développé par le studio Soleil, qui récemment sorti les jeux

Naruto to Boruto : Shinobi Striker, Samurai Jack : Battle Through Time et Ninjala. On constate également que la licence a pris une autre dimension, plus orientée action, histoire de s'ouvrir à un plus large public.