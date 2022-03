Valkyrie Elysium : c'est bien le 4ème épisode de la saga Valkyrie Profile, un trailer avec du gameplay

De tous les éditeurs présents lors du State of Play du 9 mars 2022, Square Enix étant de loin le plus bavard et celui qui avait le plus de choses à montrer. D'ailleurs, le dernier jeu qui a conclu l'événement n'est autre que Valkyrie Elysium, qui est bien le quatrième épisode de la saga Valkyrie Profile. Prévu sur PC, PS5 et PS4, le titre est développé par le studio Soleil qui modernisera le gameplay, avec un joli mélange entre action, stratégie et possibilité de faire des combos. Le jeu reprendra des mécaniques connues de la série, comme les einherjar qui combattent aux côté de l'héroïne quand elle les invoque. Quant à l'histoire, il est question d'un monde qui se déroule dans un passé lointain, dans un monde où le Ragnarök est sur le point de s'abattre sur tous les royaumes. Dans un dernier effort, le Père de Tout crée un émissaire de la rédemption, une Valkyrie solitaire qui peut devenir le salut de ce monde condamné. C'est bien elle que les joueurs vont contrôler.

Si Valkyrie Elysium est attendu sur PC et PS4, sur PS5, le jeu tournera en 4K (native ou dynamique, ce n'est pas précisé) et 60 images par seconde pour garantir un rendu fluide et percutant, d'autant que Motoi Sakuraba, le compositeur de la série, est de retour pour nous enivrer de ses mélodies. La sortie est programmée courant 2022 si tout va bien.