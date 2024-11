Unknown 9 : l'un des pires jeux de 2024 s'offre une vidéo making of

Unknown 9 Awakening ressurgit hors de la nuit pour nous montrer les coulisses de sa création. L'occasion de voir la comédienne

Sorti le 17 octobre 2024 dans l'indifférence la plus totale, notamment en France où il n'a testé par aucun média (Bandai Namco Entertainment a préféré ne pas envoyer de code à la presse),Anya Chalotra, rendue célèbre pour son rôle de Yennefer dans la série Netflix The Witcher, et qui incarne Haroona dans le jeu vidéo Unknown 9 Awakening. On peut en effet la voir en tenue de mocap et livrer ses impressions sur cette production, qui essaie d'être multimédia : podcast, bande dessinée, des séries Web et romans. Tous les responsables participent à ce behind the scenes, mais malheureusement, la presse (qui a pu tester le jeu) et le public ont déjà tranché : c'est l'un des pires jeux de l'année, avec une moyenne de 59% sur Metacritic pour la presse et 1.7/10 pour l'avis des joueurs . Un jeu condamné.