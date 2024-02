Uncharted 1 "Rebuilt for PS5" : 1ers leaks et indices du retour de Nathan Drake

Alors que Naughty Dog vient de commercialiser The Last of Us 2 Remastered, il se pourrait bien qu'un autre jeu issu de son back catalogue fasse un retour sur le devant de la scène. Ce titre-là, c'est Uncharted : Drake's Fortune, premier épisode de cette myhthique saga qui s'est arrêtée en 2016 avec la fin qu'on lui connaît. Naughty Dog a été clair depuis la mise à la retraite de son héros gaffeur : passer à autre chose. Mais il semblerait que du côté de chez Sony Interactive Entertainment, on ne soit pas du même avis. Alors que nous approchons du 10ème anniversaire sans aucun épisode d'Uncharted, des rumeurs assez concrètes annoncent le retour de la saga à travers un nouveau remake prévu sur PS5. Plusieurs sources sont assez à l'aise pour en parler librement aujourd'hui, d'autant que des fichiers dataminés permettent aussi de se projeter sur les plans de Sony.







Evidemment, on sait à quel point les remakes et autres remasters sont pointés du doigt par les joueurs, du moins les plus bruyants sur les réseaux sociaux (la réalité est toute autre). Mais ce qu'il faut aussi accepter, c'est que tous ces updates graphiques, ils sont là également pour faire du profit facile pour les studios et les éditeurs. Preuve en est avec les ventes du dernier The Last of Us 2 Remastered sur PS5, premier des ventes en France et en Grande-Bretagne la semaine de sortie et qui fait toujours partie du Top 5 des meilleures ventes aujourd'hui. Aussi, entre deux nouvelles productions qui nécessitent entre 5 et 6 ans de développement, voire plus aujourd'hui, et qui coûtent des fortunes à produire, un petit remake des familles, ça mange pas de pain. Un remake du premier Uncharted sur PS5, avec le moteur 3D de The Last of Us 2, d'où ça sort exactement ? Pourquoi un remake alors que Sony a déjà sorti un remaster PS4 en 2015 avec la collection Uncharted Nathan Drake ? De plusieurs sources bien évidemment, et la première provient d'un journaliste, Nick Baker, qui bosse notamment pour le site XboxEra. Vous avez sans doute entendu parler du site récemment, puisqu'il fait partie des médias qui ont sorti le scoop de la fin des exclu Xbox qui arriveront prochainement sur PS5 et Nintendo Switch. Scoop qui a poussé Phil Spencer à faire un tweet pour éteindre un peu l'incendie qui se propageait sur les réseaux sociaux, mais sans jamais démentir les indiscrétions des médias qui ont fait leaker la nouvelle stratégie de Microsoft.









C'est lors du dernier podcast de XboxEra, daté du 3 févier 2024, que Nick Baker a révélé cette information du remake du premier Uncharted. Il tient cette information de plusieurs sources, et précise aussi que Jon Clarke, son collègue co-animateur, aurait également reçu des informations similaires. Mais les sources vont plus loin, car suite à ces révélations en vidéo, un autre insider du nom de Speclizer, spécialisé dans le datamining, a partagé des fichiers datant de 2020 et trouvés dans The Last of Us Part II, mentionnant de nombreux éléments liés à Uncharted: Drake's Fortune. Speclizer est aussi à l'origine des premiers indices concernant le remake du premier The Last of Us il y a quelques années et sorti en 2022 sous l'appellation The Last of Us Part I.









Alors évidemment, on peut tous se poser cette question. Pourquoi Sony aurait demandé le remake du premier Uncharted et pas un autre épisode ? Le 2 par exemple, plus apprécié des joueurs. Plusieurs raisons et la première, c'est que si Naughty Dog a tourné la page Uncharted pour se consacrer à d'autres nouvelles licences, il est fort probable que Sony souhaite capitaliser sur une licence forte qui dort depuis trop longtemps (bientôt 10 ans tout de mêmer !). Et puis n'oublions pas qu'un second film est prévu du côté du cinéma et que c'est toujours très fructueux d'être présent dans plusieurs médiums en même temps, histoire de créer des passerelles. Dans le film, le Nathan Drake version Tom Holland n'a pas encore fait la rencontre d'Elena et ce sera p'tet le cas pour le 2è film, qui sait ? Et c'est justement dans le premier jeu vidéo que les deux personnages se rencontrent first time. Et puis de tous les épisodes de la saga, le premier Uncharted est celui qui mérite le plus son remake.





On parle ici de remake et pas d'un remaster, ce qui signifie que le travail de restauration sera bien plus important et conséquent. Et si c'est bien le même moteur que celui que Naughty Dog a utilisé pour The Last of Us 2, ça va changer pas mal de choses et envoyer du bois noble. Les modèles 3D des personnages seront plus détaillés, plus aboutis, les animations encore plus poussées et l'interaction avec les environnements plus élaborée. On peut aussi imaginer des décors avec de la végétation volumétrique partout, comme dans Uncharted 4, mais avec la qualité et les ressources d'aujourd'hui. Evidemment que le gameplay sera lui aussi retouché, parce que même si c'était sympa dans la collection Nathan Drake, le gameplay était resté assez rigide. Là, il pourra jouir du système de combat de The Last of Us 2, que ce soit les affrontements au corps-à-corps comme le système de gunfight.









Vous l'aurez compris, accoucher d'un AAA aussi qualitatif comme les productions Naughty Dog, ça prend du temps. Si vous avez regardé le documentaire sur The Last of Us 2, vous avez vu combien les membres du studio sont impliqués, qu'il leur faut le temps nécessaire pour aller jusqu'au bout de leur proposition. C'est aussi la raison pour laquelle Sony doit trouver des moyens de faire de l'argent facilement et rapidement, et ces remakes et remasters sont une solution assez viable. Maintenant reste à savoir qui est en train de s'en occuper ? Bluepoint Games ? Bend Studio ? En tout cas, une chose est certaibe, ce n'est pas Naughty Dog qui est sur le coup...