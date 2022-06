Tunic : le jeu d'aventure mi-Zelda mi-Dark Souls arrive sur PS5 et PS4, voici la date de sortie

Fort de son succès sur PC, Xbox Series et Xbox One, Tunic va finalement débarquer sur les consoles PlayStation. C'est à l'occasion du State of Play du 3 juin 2022 que le jeu a été annoncé, accompagné de nouvelles images de ce jeu d'aventures qui emprunte à la fois à Zelda et à Dark Souls. Oui, l'association semble improbable, mais pourtant... Créé par Andrew Shouldice qui s'est occupé de la quasi-totalité de la conception des niveaux, des énigmes, de l’animation, des combats, de la programmation, de l’éclairage et de l’histoire, Tunic a su trouver son public, malgré la difficulté de certains passages et combats. A ce propos, de nombreuses options permettent aux joueurs de personnaliser la difficulté des combats selon leurs préférences, sans pour autant retirer le fun de ces affrontements. Les joueurs peuvent désactiver certains aspects techniques du combat, ou même activer un mode « sans échec ».



La sortie de Tunic est attendue pour le 27 septembre prochain sur PS5 et PS4.