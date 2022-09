Tunic : le Zelda Souls Like annoncé sur Nintendo Switch, il arrive très vite

ERREUR_PLAYER (video id=34951)

Sorti sur PC, Xbox Series et Xbox One le 16 mars 2022, Tunic va continuer à investir de nouveaux supports. On savait déjà que des versions PS5 et PS4 étaient prévues, mais cette fois-ci, c'est le Nintendo Direct du 13 septembre 2022 qui nous apprend le portage du jeu sur Nintendo Switch. D'ailleurs, pour ne pas faire de jaloux, toutes ces nouvelles éditions (PS5, PS4 et Ninteno Switch) seront commercialisées, le 27 septembre, soit dans deux petites semaines à peine. Un nouveau trailer a d'ailleurs été publié, que nous vous partageons sans plus attendre...