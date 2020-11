Trine 4 : un DLC narratif arrive, voici le premier trailer de gameplay

Modus Game et le studio de développement Frozenbyte viennetn d'annoncer l'arrivée d'un tout nouveau DLC narratif à destination de Trine 4 : The Nightmare Prince. Prévu pour le printemps 2021, ce contenu est intitulé Melody of Mystery et verra notre trio de héros retourner au coeur de l'Académie Astrale afin d'enquêter sur un sommeil enchanté qui affecte tous les étudiants de l'académie. Ce DLC intégrera six nouveaux niveaux, avec de nombreux puzzles et des méchants inédits.