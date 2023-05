Total War PHARAOH : un nouvel épisode dans l'Egypte ancienne, première vidéo et détails

Vingt trois ans que la série des Total War existe et fait le bonheur des joueurs adeptes de la stratégie temps réel et en 2023, un nouvel épisode est prévu. Il s'agit de Total War PHARAOH, qui comme son nom l'indique, va nous transporter dans l'Egypte ancienne. Ce nouvel épisode arrive un an seulement après Total War Warhammer 3, ce qui prouve que du côté du studio The Creative Assembly, on ne chôme pas. Cette fois-ci, on va se glisser dans la peau d'un pharaon qui va devoir sauver l’Égypte de la destruction et guider son peuple dans les temps troublés de l’effondrement de l’âge du bronze. Etant donné que le pharaon est mort, plusieurs factions vont se disputer le trône (Egypte, Canaan, l'Empire Hittite). En jeu, on pourra compter sur 8 Chefs de Faction, issus de trois patrimoines culturels différents et particulièrement riches, avec évidemment un style de jeu distinct. Total War PHARAOH reprendra les mécaniques habituelles de la série, mais introduira un système de météo en temps réel, ce qui aura un impact considérable sur les affrontements sur le terrain. Entre orages, feux et tempêtes de sable, il va aussi falloir gérer ces imprévus pour ne pas se laisser déborder.

The Creative Assembly annonce aussi une nouvelle option de Personnalisation de Campagne, avec différents critères mis à disposition, comme le positionnement aléatoire de départ des factions, les paramètres particuliers de ressources ou la fréquence des catastrophes naturelles, entre autres. Une façon comme une autre de modifier la difficulté du titre. La sortie de Total War PHARAOH est attendue pour octobre 2023 sur PC, et en attendant des images de gameplay, voici la bande annonce cinématique, toujours du plus bel effet.