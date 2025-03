Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : nouveau remake et premier trailer

Le suspense autour de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a pris fin en ce 4 mars 2025, après plusieurs semaines de teasing un peu grossier de la part de Tony Hawk, bien trop excité par son retour (une fois encore) dans le jeu vidéo pour cacher son enthousiasme. Il s'agit bel et bien du remake des épisodes 3 et 4 de la saga Tony Hawk, qui débarque quand même 5 ans après les remakes de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Une attente considérable qui se justifie par le fait que le studio Vicarious Visions avait fusionné avec les équipes de Blizzard en 2022 pour travailler sur du Diablo. Du coup, c'est Iron Galaxy Studios qui s'est chargé de la restauration de cet épisode pour une sortie fixée au 11 juillet 2025. Activision signale qu'en plus d'une refonte visuelle totale, on pourra compter sur des ajouts de contenu, comme des skateurs supplémentaires, de nouveaux parks, de nouvelles figures à exécuter, des musiques en plus, mais aussi des modes en ligne qui peuvent se jouer jusqu'à 8 en ligne. Allez hop, on se mate le premier trailer.