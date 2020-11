Tomb Raider Reloaded : un tout nouvel épisode mobile dévoilé, premier trailer

Emerald Games City, un studio canadien à l'origine des applications G.I. Joe War on Cobra, Lionheart Dark Moon ou Lionheart Tactics.



En attendant d'en savoir plus, voici une toute première bande-annonce révélant un style cartoon dans la veine des jeux mobile grand-public. Malheureusement, il n'y a pas encore de gameplay à se mettre sous la dent (ni même de date de sortie, d'ailleurs) et il faudra donc patienter encore un peu.





Décidément immortelle, la saga Tomb Raider aura été adaptée à toutes les sauces : en l'occurrence, c'est une formule entièrement mobile qui a été retenue par Square Enix, qui vient tout juste de dévoiler ce projet inédit du nom de Tomb Raider Reloaded. Il s'agit donc d'un jeu à destination des plateformes Android et iOS, s'inscrivant dans le domaine de l'arcade et du free-to-play. Le jeu sera développé par