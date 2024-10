Tokyo Game Show 2024 : le salon a rencontré un joli succès, l'heure des comptes

274 739 personnes qui se sont rendues au Makuhari Messe pendant ces 4 jours de festivités, le salon japonais retrouve son affluence d'antan, celle d'avant le COVID qui a tout foutu en l'air. A 20 000 personnes après, on retrouve en effet les records d'affluence du Tokyo Game Show 2018 et ses 298 690 visiteurs. Il suffisait d'ailleurs de traîner sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter (nouveau X) pour constater que le public japonais a répondu présent. De l'avis général, cette cuvée 2024 du TGS est une belle réussite, aussi bien au niveau des stands proposés que dans la qualité des jeux qui étaient présentés également. L'un des éditeurs à être revenu d'entre les morts, c'est assurément SNK qui a affiché un stand massif, avec un corner Fatal Fury City of th Wolves particulièrement impressionnant. On sent que l'Arabie Saoudite finance le studio d'Osaka sans aucune limite. Jeuxactu n'y était pas encore cette année, mais on fera tout notre possible pour nous y rendre l'an prochain.- TGS 2018 : 298 690 visiteurs- TGS 2019 : 262 076 visiteurs- TGS 2022 : 138 192 visiteurs- TGS 2023 : 243 238 visiteursA noter que le prochain TOKYO GAME SHOW 2025 aura lieu du 25 septembre (jeudi) au 28 septembre (dimanche) 2025, toujours au Makuhari Messe.