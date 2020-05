TOCA : le grand retour de la série pour bientôt ? Des indices qui sèment le doute

Si on en croit quelques indiscrétions, la série de jeux TOCA pourrait bien faire son grand retour sur le devant de la scène, avec sous le bras la licence officielle du championnat britannique de supertourisme, et peut-être plus. Si vous n'êtes pas un ancien, sachez que la série TOCA a débuté en 1997 sous l'égide de Codemasters. Il s'agissait alors d'un jeu dédié au championnat BTCC de voitures de tourisme. La série a connu un grand succès, et avec le temps, elle a fini par muter. TOCA est devenu TOCA : Racedriver, puis Racedriver : GRID, et enfin, GRID tout court. En ce sens, le jeu sorti l'an dernier est donc l'héritier direct de TOCA, même si son contenu et son approche n'ont plus rien à voir avec les origines.

Pourtant, le championnat BTCC marche toujours aussi bien, et le supertourisme se porte plutôt bien, surtout depuis que le championnat WTCC est devenu WTCR. Dès lors, pourquoi ne pas refaire un jeu ? Il semble que la question soit déjà avancée, puisque le pilote Matt Neal (qui officie en BTCC au volant d'une Honda Civic Type R pour le team Halfords Yasa Racing) a expliqué lors d'un Facebook Live qu'un jeu était en cours de développement.

Il y a un jeu qui est en chantier, et nous sommes bien informés. La version beta pourrait bien arriver à la fin de l'année, et il me semble qu'il sortira en fin d'année 2021. Ce ne sera pas un contenu ajouté sur une licence existante. Il s'agit d'un jeu dédié au BTCC comme l'était la série TOCA par le passé. C'est assez excitant en fait.

On piaffe donc déjà d'impatience, surtout que le BTCC s'occupe de courses de supertourisme, mais également du championnat britannique de F4, et d'événements comme le Ginetta Juniors, le Ginetta GT4 ou le MINI Challenge. Reste à voir qui s'occupe du chantier, même si on imagine que Codemasters pourrait bien être derrière tout ceci.