The Turing Test : le jeu arrive sur Nintendo Switch, la preuve en vidéo

The Turing Test débarquera le 7 février prochain sur Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'annonce Square Enix par le biais d'un communiqué officiel, où on nous rappelle que le jeu est déjà disponible sur Xbox One, PC et PS4. "Voir tout l'amour que les joueurs ont porté à The Turing Test lors de sa sortie initiale a bouleversé notre petite équipe, et nous sommes très heureux, trois ans plus tard, de pouvoir faire vivre cette expérience à de nouveaux joueurs chez eux (et au dehors !), explique Howard Philpott, concepteur en chef. Nous sommes impatients de partager ces moments riches en puzzles, en exploration et en découvertes avec un nouveau public sur Nintendo Switch !