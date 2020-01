The Surge 2 : le DLC "The Kraken" se montre en vidéo, une date en prime

Par ailleurs, l'éditeur français fait savoir que The Surge 2 va faire l'objet d'une édition Premium contenant



tous les DLC, dont les différents packs d'armes et d'armures déployés jusqu'à présent. Prévu elle aussi pour le 16 janvier prochain, elle sera disponible en téléchargement. VBS Krakow, un énigmatique porte-avions décommissionné et converti en refuge pour élites fortunées. Là-bas, on devra combattre des robots et des pirates derrière lesquels se cacherait une vérité bien sombre. A noter que les possesseurs du Season Pass pourront accéder à tout ça dès le 14 janvier, soit 48 heures avant le reste de la planète.Par ailleurs, l'éditeur français fait savoir que The Surge 2 va faire l'objet d'une édition Premium contenant

C'est donc à partir du 16 janvier prochain que les possesseurs de The Surge 2 pourront profiter de l'extension "The Kraken", comme l'annonce Focus Home Interactive dans un communiqué officiel. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que le DLC prendra place dans le