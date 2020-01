The Surge 2 : l'édition Premium se montre dans un trailer plein de démembrements

Deck 13 continue de proposer du contenu pour The Surge 2 avec, aujourd'hui, l'arrivée de l'édition Premium et de l'extension "The Kraken". Cette dernière permet aux joueurs d'embarquer à bord du VBS Krakow, afin de découvrir un district inédit dans la ville de Jericho. Des nouveaux ennemis à combattre, des nouvelles armes et armures à récupérer en démembrant les adversaires qui en sont équipés, voilà le programme proposé par les développeurs.Le DLC "The Kraken" est disponible séparément, via le Season Pass, ou alors par le biais de la fameuse édition Premium. Comme on peut s'en douter, elle contient tous les packs téléchargeables déployés jusqu'à maintenant. Rappelons que The Surge 2 est sorti sur PC, PS4 et Xbox One le 24 septembre 2019, et que notre test est situé à cette adresse