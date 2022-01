The Settlers : le reboot du célèbre jeu de stratégie, tient sa date de sortie, un trailer qui va avec

Comme ça, sans prévenir, Ubisoft annonce l'arrivée imminente d'un nouveau jeu, The Settlers, qui n'est autre que le reboot du célèbre jeu de stratégie qui a vu le jour pour la première fois en 1993. L'idée derrière cette remise à niveau, c'est de retrouver l'essence des premiers épisodes et pour ce faire, l'éditeur français a mandaté l'un de ses studios internes, Ubisoft Düsseldorf, pour remettre au goût du jour la franchise. D'après le communiqué, on apprend que The Settlers est inspiré de The Settlers 3 et The Settlers 4, qui sont sans doute les deux épisodes les plus appréciés de la saga. Histoire de repartir sur un bon pied, Ubisoft a opté pour un changement de moteur graphique et c'est le Snowdrop Engine (celui de The Division), qui a été utilisé pour que visuellement, on en prenne plein les yeux. Ubisoft parle même de "référence visuelle dans le genre des jeux de stratégie et de gestion", ce qui ne se voit malheureusement pas quand on jette un oeil au trailer. Oui, c'est relativement joli, mais de là à bomber le torse aussi fort... En plus d'un nouvel écrin, ce reboot proposera aussi un gameplay modernisé, avec aussi une campagne solo et d'autres modes de jeux tels que "Onslaught" et "Escarmouche" (Solo contre IA, coop contre IA ou PvP jusqu'à huit joueurs).

La sortie de The Settlers est attendue sur PC pour le 17 mars prochain et une bêta fermée est prévue pour le 20 janvier. De même, deux éditions du jeu seront disponibles : L’édition Standard (qui comprend le jeu de base) et l’édition Deluxe (qui comprend le jeu de base, le pack deluxe et des contenus additionnels digitaux). Vous savez tout !