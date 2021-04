The Great Ace Attorney Chronicles : la compilation arrive enfin en France, tous les détails

L'attente est enfin terminée puisque The Great Ace Attorney Chronicles va enfin débarquer en Europe, et bien sûr en France d'ici quelques mois. La bonne nouvelle a été donné par Capcom qui rappelle qu'il s'agira d'une compilation des deux épisodes sortis sur 3DS au Japon il y a plusieurs années. Si les fans de la série seront ravis, en revanchez, sachez qu'aucune localisation en français n'est prévue, qu'il s'agisse des doublages ou des sous-titres qui resteront en anglais. Autre détail, la compilation ne sortira pas en physique, uniquement en téléchargement pour la somme de 39,99€, aussi bien sur PC, PS4 et Nintendo Switch.

Pour l'histoire, sachez que les opus The Great Ace Attorney Adventures et The Great Ace Attorney 2 Resolve ont lieu à la fin du XIXème siècle, en pleine période période Meiji au Japon et à l'ère victorienne pour la Grande-Bretagne. L'occasion de découvrir des environements inédits pour cette série qui mettra en scène Ryûnosuke Naruhodo (ancêtre de Phoenix Wright / Ryûichi Naruhodo), qui sera accompagné de Susato Mikotoba son assistante. On a un trailer à vous partager et des screenshots aussi. La sortie de ce The Great Ace Attorney Chronicles est attendue pour le 21 juillet prochain.