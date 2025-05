The First Berserker Khazan : une grosse mise à jour pour des défis ultimes

Cela fait déjà deux mois que The First Berserker Khazan a charmé les amateurs d’Action-RPG nerveux à la sauce coréenne, en s’adossant à l’univers solide et bien connu de Dungeon and Fighter. Ceux qui espéraient un beat'em up moderne sous tranquillisants ont vite compris que The First Berserker Khazan est un jeu de guerre. Et désormais, cette guerre connaît une escalade, avec l'arrivée d'une belle mise à jour et du contenu en plus. Baptisé "Défi Ultime", ce nouvel ajout s’adresse sans détour à ceux qui ont déjà dompté le jeu de base, avec deux modes inédits, chacun s’inscrivant dans une logique punitive mais gratifiante de l'aventure originale.





Le premier mode, La Confrontation du Grand Général, fonctionne comme une succession de duels titanesques. Chaque boss a été trié par thème, ce qui structure la progression autour de mécaniques distinctes. Chaque victoire débloque la suivante, avec à la clé des récompenses spécifiques. Le second mode, Le Carnage du Berserker, pousse la logique plus loin. Il s’agit d’un gantelet de boss sur fond de reset : niveau et équipement sont remis à zéro. Une sorte de roguelike brutal, où seule la capacité d’apprentissage et de customisation permettra à Khazan de renaître plus fort. L’objectif est clair : terrasser tous les boss de la mission principale, mais dans un cadre totalement repensé. Ceux qui iront jusqu’au bout ne repartiront pas les mains vides, puisque des récompenses exclusives sont à la clé, mais encore faut-il survivre à l’ascension.