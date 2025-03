Test The First Berserker Khazan : la presse est séduite, mais les joueurs encore plus, voici toutes les notes

The First Berserker Khazan est la collaboration entre le studio Neople et l'éditeur Nexon, deux sociétés coréennes, qui se sont lancés sur le marché très prisé - et très saturé - des Souls-like. Cela dit, selon le

Disponible pour tout le monde depuis le 27 mars 2025,PDG du studio Myung-Jin Yoon et le directeur créatif du jeu Junho Lee, The First Berserker Khazan se rapproche davantage du successeur spirituel à Dungeon Fighter Online que d'un jeu appartenant à la famille des titres de FromSoftware. Cela dit, quand on voit les combats, les mécaniques de gameplay et la difficulté, on ne peut que se dire que la team de Miyazaki a quand même pesé sur la balance. Qu'en pense la presse ? Avec 79% de moyenne sur Metacritic pour la version PS5 , The First Berserker Khazan rate de peu le seuil des 80%, mais les retours des journalistes restent plutôt appréciables. Ce sont les joueurs qui sont en revanche plus enthousiasmés, puisque la note utilisateur est de 8.6/10 actuellement. Allez, place à un petit panel des notes dans le monde.



PlayStation Universe : 9.5/10

Hey Poor Player : 9/10

Noisy Pixel : 9/10

JV : 17/20

Game8 : 8.5/10

The Gamer : 8/10

Gameblog : 8/10

Finger Guns : 8/10

IGN Italia : 7.5/10

Techradar Gaming : 7/10

Hardcore Gamer : 7/10

Metro Game Central : 7/10

Push Square : 6/10