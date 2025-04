The Elder Scrolls IV Oblivion : le remaster confirmé, les images ont fuité chez Virtuos

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs sur un remaster de The Elder Scrolls IV Oblivion court sur les internets, mais jusqu'à présent, rien de bien concret. Mais c'était sans compter la maladresse d'un employé de chez Virtuos qui a semble-t-il fait une petite boulette, à savoir mis en ligne des images et des élément sur un site officiel un peu trop tôt (tout a été désactivé depuis). Virtuos, c'est tout simplement un studio singapourien qui s'occupe justement du portage et selon certaines indiscrétions, l'annonce devait se faire à la fin du mois. La surprise est donc éventée et on sait que le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series avec une disponibilité sur le Game Pass day one. Les éléments leakés nous permettent aussi de savoir que le jeu sera disponible en deux éditions : standard et deluxe, avec ce qu'il faut de bonus pour pousser le consommateur à l'achat. Il y a même des images comparatives entre la version de 2006 et celle de 2025.