The Division : le jeu est offert sur PC, voici comment le récupérer

Si vous cherchez un jeu pour la rentrée, sachez qu'Ubisoft offre actuellement le jeu The Division à tous les joueurs PC. Vous avez donc jusqu'au 8 décembre 10h pour récupérer gratuitement le jeu, via votre compte Uplay en passant par la boutique, et en cliquant simplement sur ce lien. On précise qu'il ne s'agit pas d'un weekend gratuit, mais que le jeu sera bien à vous définitivement. Rappelons que ce TPS sorti en 2016 se passe au coeur de New York après qu'une pandémie ait plongé le pays dans le chaos.