The Dark Pictures House of Ashes : la saga semble en progrès, nos impressions

Fort du succès critique et commercial de Until Dawn en 2015, le studio anglais Supermassive Games s'est lancé dans une octalogie avec The Dark Pictures Anthology. Sur les huit jeux prévus, deux sont déjà sortis (Man of Medan en 2019 et Little Hope en 2020) mais c'est bien entendu le troisième qui nous intéresse aujourd'hui. House of Ashes est en effet prévu pour le courant de l'année, et les développeurs nous ont conviés à la toute première présentation de cette aventure horrifique, qui semble dans la droite lignée de ses prédécesseurs... mais en mieux !

Comme le terme d'anthologie l'indique, les différents épisodes de la saga The Dark Pictures sont totalement indépendants les uns des autres, chacun d'entre eux racontant une histoire bien particulière. Il sera donc tout à fait possible de prendre le train en route avec le futur House of Ashes qui, aussi autonome soit-il, reprend tout de même à son compte les grands principes de la série. Nous aurons donc une nouvelle fois affaire à un jeu d'horreur narratif, mettant en scène cinq personnages principaux, tous jouables… et tous mortels ! Selon les choix que le joueur effectue, chacun de ces héros est effectivement susceptible de survivre ou de mourir à certains moments-clés, différents embranchements et plusieurs fins permettant à l'histoire de se poursuivre dans tous les cas. Si les scénarios des différents épisodes sont évidemment fictifs, ils se basent tout de même sur des éléments issus du monde réel. Ainsi Man of Medan reprenait à son compte la légende du vaisseau fantôme Ourang Medan, tandis que Little Hope puisait dans les procès des sorcières de Salem et d'Andover.







House of Ashes va encore plus loin, à la fois dans le passé et dans la contemporanéité. En effent, le point de départ de l'aventure se situe en 2003, durant la guerre d'Irak. Une unité militaire rassemblant des soldats de l'US Air Force, des Forces Spéciales et de la CIA part enquêter sur un dépôt souterrain soupçonné d'abriter des armes de destruction massive. Accueillie dans un premier temps par des tirs nourris de la part des combattants irakiens, l'équipe se trouve très rapidement confrontée à un tremblement de terre, qui engloutit les hommes des deux camps. Les soldats vont alors découvrir un gigantesque temple ancien, datant de l'Empire d'Akkad. Construit par le souverain mésopotamien Sargon d'Akkad lui-même en 2250 avant J.-C., ce somptueux édifice était destiné à apaiser la colère des dieux. Cet objectif a échoué et le temple s'est alors retrouvé enseveli sous les sables.







LES HOMMES DE LA SITUATION





Les personnages jouables sont une nouvelle fois au nombre de cinq, comme l'exige la tradition. Les héros du jour sont l'officier de la CIA Rachel King (incarnée par l'actrice Ashley Tisdale), son mari le Colonel Eric King, ainsi que les marines Jason Kolchek et Nick Kay. Le cinquième larron n'est autre qu'un officier irakien nommé Salim Othman, avec lequel les américains vont devoir s'allier. Il faut dire que le temple abrite plusieurs nids de monstres assoiffés de sang, ce qui aide naturellement à passer l'éponge sur les querelles bassement humaines. Les développeurs annoncent avoir puisé leur inspiration dans les films Aliens, Predator et The Descent, ainsi que le roman Les Montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. Voilà de bien belles références, dont on espère qu'elles ont été correctement mises à profit. Les promesses du studio sont en tout cas les suivantes : des personnages toujours au centre de l'histoire, des décisions basées sur de véritables dilemmes, des environnements propices à la claustrophobie, et d'autres plus vastes et majestueux. Quant aux monstres, on nous assure qu'ils seront particulièrement effrayants et complexes, les procédés de motion capture et d'animation manuelle ayant étant utilisés simultanément pour leur donner vie. Tout comme ses prédécesseurs, House of Ashes proposera quatre manières différentes d'aborder le périple : "Histoire partagée" pour parcourir l'aventure en ligne avec un ami, "Soirée télé" pour regrouper jusqu'à cinq joueurs dans la même pièce, "Theatrical Cut" comme mode solo principal, et "Curator's Cut" en tant que mode solo alternatif, qui permet de vivre l'expérience à travers d'autres personnages et profiter ainsi de scènes inédites. A noter toutefois que ce dernier mode sera réservé aux précommandes dans un premier temps, et sera probablement mis à disposition de tous gratuitement plus tard.





UN PEU D'ESPOIR