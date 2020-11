The Dark Pictures House of Ashes : un teaser pour le prochain jeu de Supermassive Games

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes soit cross-gen - Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5. Quant à la sortie du jeu, elle est fixée à 2021. Enfin, n'oublions pas de rappeler la promesse du studio britannique, à savoir que The Dark Pictures Anthology serait composé de huit chapitres. Avec Man of Medan, Little Hope et House of Ashes, ça fait trois pour l'instant.





Même si Bandai Namco Entertainment ne s'est pas encore officiellement exprimé sur le sujet, le prochain épisode de l'anthologie The Dark Pictures s'appellera House of Ashes. C'est en effet ce que révèle le teaser inclus à la fin de Little Hope, une méthode qui n'est pas sans rappeler celle utilisée par Supermassive Games pour, justement, annoncer les pérégrinations du professeur et de ses quatre étudiants une fois Man of Medan terminé. Pour le moment, on ignore tout du scénario, mais d'après ce que l'on comprend, des soldats perdus en plein désert vont devoir explorer des souterrains habités par des forces obscures.Naturellement, la vidéo ne précise aucun support, mais on peut s'attendre à ce que