The Dark Pictures House of Ashes : un nouveau trailer angoissant, du gameplay la semaine prochaine

The Descent (2005), un film d'horreur où six femmes spéléologues doivent survivre dans une grotte remplie de monstres.Il y a tout de même une information à retenir du trailer d'aujourd'hui : le 27 mai prochain, une véritable vidéo de gameplay sera dévoilée à 18 heures. Voilà qui est nettement plus intéressant, d'autant que la date de sortie devrait sans doute être annoncée. En attendant de découvrir tout ça, on rappelle que The Dark Pictures Anthology : House of Ashes est prévu sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PS4 et PS5.