The Crew 2 : Ubisoft organise un week-end gratuit sur PC et PS4, toutes les infos

L'abonnement PS+ n'est pas requis pour télécharger le jeu et participer au week-end gratuit, précise l'éditeur français. Les joueurs qui ne disposent pas du PS+ n'auront pas accès aux fonctionnalités multijoueur du jeu, telles que celles du crew (groupe) et le JcJ."Côté contenu, on nous affirme que cette version d'essai permet d'accéder à l'intégralité du jeu, et que l'on peut en profiter aussi bien avec ceux qui possèdent déjà The Crew 2 que ceux qui le découvrent via le week-end gratuit. Naturellement, la progression sera conservée si l'on décide d'acheter le jeu, ce dernier étant d'ailleurs disponible à pris réduit - 15€ contre 59,99€ habituellement pour l'édition standard, soit une ristourne de 75%. Pareil pour les éditions Deluxe (17,50€ contre 69,99€) et Gold (22,50€ contre 89,99€).Pour mémoire, The Crew 2 est sorti le 29 juin 2018 sur PC et PS4 donc, mais aussi sur Xbox One.