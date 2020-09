The Crew 2 : les lowriders débarquent dans le jeu avec du gameplay

Ubisoft a profité du preshow de l'Ubi Forward pour nous dévoiler un trailer dédié à The Crew 2 dans lequel on a découvert le contenu prévu par Ivory tower pour la troisième année d'exploitation du jeu. La grosse nouveauté sera l'arrivée des lowriders le 23 septembre prochain, et de la chaîne Motorflix. Cette dernière engagera le joueur afin de piloter des bolides divers et variés dans de nombreuses missions scénarisées. L'update intitulée The Chase débarquera dans l'open world du jeu le 25 novembre prochain, et représentera le premier épisode de la saison 1 de l'année 3. Bref, l'exploration des États-Unis n'est pas prête de prendre fin.