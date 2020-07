Test West of Dead : le twin-stick shooter avec Ron Perlman est-il un jeu d’enfer ? Notre verdict !

Le Test

Annoncé lors de la conférence X019 de Microsoft en novembre dernier, West of Dead est enfin arrivé entre nos mains. Il s’agit donc du second jeu du studio britannique Upstream Arcade dont la carrière avait commencé avec le brawler Deadbeat Heroes. Si cette structure et ces noms ne vous disent rien, sachez qu’Upstream a été fondé par Adam Langridge et Imkan Hayati, deux anciens de chez Lionhead qui ont œuvré sur Fable 2 ou encore Black & White 2. Avec West of Dead, l’équipe change toutefois de direction en nous proposant un titre particulièrement sombre, dans lequel le joueur incarnera une sorte de Ghost Rider envoyé nettoyer le purgatoire des démons qui y ont élu domicile, le tout dans une ambiance résolument western. Nous avons donc aligné les heures de jeu afin de vous dire si ce nouveau titre mérite le paradis, ou si sa place est bien en enfer. Voici notre verdict.





Dans West of Dead, le joueur incarne William Mason, le shérif d’une petite ville de l’ouest des États-Unis, décédé dans des conditions plutôt violentes. Grâce à son passif de gardien de la paix, l’homme a donc été choisi pour revenir d’entre les morts, afin de ramener quiétude et tranquillité dans le purgatoire en renvoyant en enfer tous les démons qui s’y trouvent. Le boulot est dur mais une sacrée carotte nous est promise, à savoir découvrir enfin comment William Mason a passé l’arme à gauche, et ce qui est arrivé à ceux qui lui ont fait subir ce funeste sort. Malgré ce pitch plutôt alléchant, l’histoire du jeu est en fait assez décevante, servie uniquement via des cut-scenes fixes, tandis que l’histoire nous est racontée par William Mason. Ceci dit, notre héros étant doublé par Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy, Le Nom de la Rose), ces séquences sont loin d’être désagréables, tant le timbre grave et rauque de l’acteur colle parfaitement à l’ambiance du jeu. Si la voix ne suffit pas à faire du héros un personnage charismatique, elle parvient toutefois à lui insuffler un supplément d’âme, ce qui est toujours bon à prendre pour un chasseur d’esprits damnés.









Concrètement, West of Dead se présente comme un twin-stick shooter mâtiné d’éléments rogue-lite. On va donc diriger notre personnage avec le stick analogique gauche, et gérer sa visée avec le stick droit, sachant que le jeu ne demande au joueur aucun talent de tireur, puisque le shoot est automatisé. En revanche, il va falloir donner une direction à Mason pour qu'il puisse tirer au bon endroit. Ce n’est d’ailleurs absolument pas un point négatif, tant il va falloir gérer un paquet de trucs au milieu de cette aventure assez frénétique. Comme tout bon rogue-lite qui se respecte, West of the Dead va donc nous faire parcourir plusieurs chapitres composées d’environ 5 niveaux. Chacun d'entre eux est généré aléatoirement, et en cas de décès, ce sera un retour à la case départ. Seule lueur de permissivité dans le titre : une fois un chapitre terminé, le jeu vous ramènera à son début, ce qui permet d’avancer, même si vous n’avez pas des réflexes de Jedi. L’objectif sera donc principalement de sortir du niveau où l’on se trouve, mais également d’en dénicher tous les secrets, et de récupérer tout ce qui s’y trouve, afin de maximiser nos chances de survie.



HELL’S BELLS



Trois axes majeurs de progression sont disponibles. Le premier va consister en des orbes qu’on trouvera dans les niveaux (deux à chaque fois en général) et qui vont permettre d’augmenter notre barre de vie, de booster les dégâts de nos armes, et d’améliorer l’efficacité de notre équipement. Ensuite, en récupérant les âmes des ennemis (plus elles sont noires, plus on obtient de points), on pourra débloquer de nouvelles pétoires ou certains avantages, comme disposer d’une fiole pour regonfler un peu sa vie, ou d'obtenir des armes moins nulles en début de partie. Enfin, chaque ennemi renvoyé dans le royaume d'Hadès nous permettra d’empocher un peu de ferraille, ce qui sert de monnaie dans cet au-delà. Notre compte en banque peut ensuite être vidé chez les marchands (à condition d’en trouver un dans le niveau) qui proposent pour leur part armes et équipement. D’ailleurs, sachez que l’arsenal est conséquent, allant des mousquets et autres pistolets à silex aux revolvers et fusils à pompe, en passant par des snipers, et même un mortier ! Mason pourra transporter sur lui deux armes, deux pièces d’équipement ainsi qu’une amulette. L’équipement sera lui aussi très varié, avec de la dynamite, un tomahawk ou encore un gros poignard pour le corps-à-corps. Enfin, les talismans offrent quelques petits avantages, comme récupérer une partie de notre vie lorsqu’on se met à couvert, ou lorsqu’on inflige des dégâts aux ennemis. Précisions que les munitions sont illimitées, mais qu’il faudra bien faire attention au rechargement de nos armes. Certaines sont assez longues à remplir, et Mason ne pourra pas alimenter ses pétoires lorsqu’on spamme le bouton de tir, pris par l’action qui se déroule. De même, il sera impossible de remplir les armes lorsqu’on utilise le dash. Il faudra donc impérativement se trouver une petit coin tranquille pour recharger, ce qui s’avère particulièrement compliqué par moments. L’équipement ne souffre pourtant pas de ce problème, son utilisation étant asservie à un cooldown.



Avec ces divers mécanismes, le gameplay est donc moins frénétique qu’on aurait pu s’y attendre, surtout que l’épée de Damoclès du permadeath tend à freiner souvent le joueur. En réalité, West of Dead met surtout l’accent sur la tactique, puisqu’on va passer le plus clair de notre temps à faire passer Mason d’une planque à l’autre, afin de reste à couvert, et de pouvoir tranquillement recharger nos pétoires. Pas question de planter la tente pour autant, puisque la plupart des éléments sont destructibles (avant de réapparaître après un certain temps), ce qui force le joueur à se déplacer souvent. Heureusement, le dash augmente sensiblement l’espérance de vie de Mason, et le rend temporairement invulnérable, tout en lui permettant de passer au-dessus de certains obstacles. Il faudra surtout connaître les attaques et patterns de chaque type d’ennemi (et ils sont nombreux, entre des soldats confédérés, des desperados, des démons, etc.) pour pouvoir survivre, et savoir qui attaquer en priorité. West of Dead va également nous demander de jouer avec la lumière. En effet, il sera impossible pour Mason de viser précisément un ennemi caché dans le noir, tandis qu’allumer les torches, ou envoyer une lanterne, permettra d'étourdir les ennemis alentours.



HIGHWAY TO HELL



West of Dead nous met aussi face à divers combats de boss, sachant que ces derniers sont tous facultatifs. En clair, il sera tout à fait possible de sortir d’un niveau en esquivant ces combats particulièrement délicats. On a ainsi affronté un wendigo géant, mais aussi fait face à plusieurs desperados dont les avis de recherche sont placardés dans le bar qui sert de point de départ à chaque partie. Bien que les affrontements soient facultatifs, ils sont assez rémunérateurs en fer, et nous permettent d’obtenir des mémoires qui nous en disent plus long sur l’histoire. Le problème, c’est que comme les niveaux sont générés aléatoirement, il sera possible de tomber sur un boss en début de niveau alors que notre personnage n’est pas vraiment équipé de manière optimale. En fonction des armes et équipement qu’on trouvera et du stock du marchand, les parties seront donc plus ou moins faciles, ce qui fait que la propension a survive dépendra de notre skill, mais aussi de notre chance. Une fois la frustration passée, on prend tout de même pas mal de plaisir sur West of Dead, le titre étant un bon exemple de titre Easy to Learn, Hard to Master.



D’un point de vue visuel, le jeu est également séduisant avec ses graphismes façon BD, et quelques effets de particules, même si on reste loin d’un triple A. L’avantage, c’est que le titre ne demande pas énormément de ressource, et peut afficher un framerate élevé même sans disposer d’un gros PC. Par contre on a fait face à pas mal de petits bugs gênants, comme lorsqu’un Game Over est venu mettre fin à notre partie alors qu’il nous restait 170 points de vie. On a aussi à plusieurs reprises vu notre personnage disparaître après qu’un élément de couverture soit réapparu juste sous nos pieds, tandis que plusieurs crashs complets nous ont obligés à retourner sur le bureau de Windows. Gageons que ces petits désagréments seront rapidement corrigés via des mises à jour, et qu’ils cesseront de nuire aux nerfs des joueurs, déjà bien éprouvés par l’intransigeance du titre. L’aspect sonore est lui aussi une déception avec quelques rares thèmes qui tournent en boucle, et qui finissent assez rapidement par nous lasser, même si les différentes musiques collent plutôt bien à l’ambiance. De même, quasiment aucun son ne sortira de la bouche de la plupart des ennemis, qu’ils soient en train de nous attaquer, ou qu’on les égorge sans pitié. Enfin, on se doit de mentionner également les errances de la caméra qui offre parfois un angle de vue plus étonnant qu’efficace.